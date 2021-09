Votre bien est-il en zone inondable ?



Le SMAGGA propose gratuitement un diagnostic de vulnérabilité aux inondations de votre bien.

Celui-ci vise à :

- identifier les points sensibles de votre habitation face à l'inondation,

- définir les mesures pour augmenter la sécurité des personnes et des biens,

- évaluer le coût des mesures à mettre en œuvre pour sécuriser votre maison.

Celles-ci peuvent faire l’objet d’une subvention du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit fonds Barnier) qui peut s’élever à 80 % pour un bien à usage d’habitation.



Le diagnostic est également gratuit pour les entreprises et les bâtiments publics. Le taux de subventions pour les éventuelles mesures à prendre peuvent s’élever respectivement à 20 et 40% selon certains critères.



Ce diagnostic permet de dresser la vulnérabilité selon plusieurs critères :

humain

Disposez-vous de conditions suffisantes pour vous mettre en sécurité lors d’une inondation ?

La configuration de votre bâtiment et son environnement sont-ils susceptibles de permettre une évacuation sécurisée ?



structurel

L’organisation de votre bâtiment, sa conception et les dégradations ne sont-elles pas de nature à augmenter les entrées d’eau ?

Les matériaux utilisés pour la construction, les revêtements, sont-ils particulièrement sensibles à la submersion ?



fonctionnel

Les réseaux, notamment électrique et de chauffage, sont-ils compatibles avec une submersion ?

Disposez-vous de moyens destinés à vous aider à réduire les entrées d’eau et faciliter les actions de mise hors d’eau en temps de crise ?



matériel

Les biens qui équipent votre habitation seraient-ils particulièrement affectés par une submersion ?





Contact et accompagnement : SMAGGA - Grégoire NAUDET, chargé de mission inondations - 04 72 31 90 85 -



Pour savoir si vous êtes en zone inondable, Celui-ci vise à :- identifier les points sensibles de votre habitation face à l'inondation,- définir les mesures pour augmenter la sécurité des personnes et des biens,- évaluer le coût des mesures à mettre en œuvre pour sécuriser votre maison.Celles-ci pdu fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit fonds Barnier) qui peut s’élever à 80 % pour un bien à usage d’habitation.Le taux de subventions pour les éventuelles mesures à prendre peuvent s’élever respectivement à 20 et 40% selon certains critères.Ce diagnostic permet de dresser la vulnérabilité selon plusieurs critères :Disposez-vous de conditions suffisantes pour vous mettre en sécurité lors d’une inondation ?La configuration de votre bâtiment et son environnement sont-ils susceptibles de permettre une évacuation sécurisée ?L’organisation de votre bâtiment, sa conception et les dégradations ne sont-elles pas de nature à augmenter les entrées d’eau ?Les matériaux utilisés pour la construction, les revêtements, sont-ils particulièrement sensibles à la submersion ?Les réseaux, notamment électrique et de chauffage, sont-ils compatibles avec une submersion ?Disposez-vous de moyens destinés à vous aider à réduire les entrées d’eau et faciliter les actions de mise hors d’eau en temps de crise ?Les biens qui équipent votre habitation seraient-ils particulièrement affectés par une submersion ?SMAGGA - Grégoire NAUDET, chargé de mission inondations - 04 72 31 90 85 - gnaudet@smagga-syseg.com Pour savoir si vous êtes en zone inondable, retrouvez les cartes de zonage du Plan de Prévention du Risque Naturels d’Inondation (PPRNi) du Garon ou contacter le SMAGGA.



Envoyer à un ami Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte