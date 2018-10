Une journée de formation à destination des arboriculteurs

La Chambre d’agriculture du Rhône et le SMAGGA invitent les arboriculteurs du bassin versant à une journée technique sur la thématique de l'optimisation de la pulvérisation et la limitation des dérives.

Celle-ci se déroulera en 2 tempes à Brignais et Orliénas de lundi 15 Octobre 2018 de 9h30 à 17h00.



Programme :

Cette journée sera principalement axée sur les fruits à pépins, mais présentera également un intérêt général pour les vergers fruits à noyau.



Matinée au siège du SMAGGA 262, rue Berthélemy Thimonnier à Brignais.

• 9h30 : Accueil café - Introduction de la journée

• 10h-12h : Intervention Florence VERPONT, CTIFL (qualité de pulvérisation)

• 12h : Déjeuner, inscription obligatoire, participation 16,75 €/personne

• 13h30 – 16h30 : Démonstration dynamique des pulvérisateurs, au GAEC DES VERGERS d’ORLIENAS, chemin du Vorza 69530 Orliénas.

Les pulvérisateurs « arbo » des constructeurs suivants seront présentés (sous réserve) : HARDI, ZUPAN, CHABAS, IDEAL, BERTHOUD, NICOLAS, S21, CLM.

• 16h30 – 17h : Clôture de la journée.