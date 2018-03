Un binage vaut deux arrosages



Gérer ses espaces verts et ses massifs fleuris, tout en réalisant des économies d'eau, c'est possible !



Pour sa quatrième matinée technique, organisée le 6 mars 2018 à Mornant, le SMAGGA a accueilli près d'une quarantaine d'élus et d'agents des communes réunis autour du thème des économies d'eau. Un thème d'actualité compte tenu du déficit pluviométrique relevé en 2017 (500 mm de pluie au lieu de 800 mm en moyenne).



Sur le sujet de la gestion de l'eau, les communes ont un rôle moteur à jouer auprès des habitants. Elles montrent l'exemple, créent une dynamique afin que chacun puisse être attentif, tant sur l'aspect qualitatif en se passant de l'usage des pesticides, que sur l'aspect quantitatif en limitant sa consommation d'eau.



Le réchauffement climatique amorcé impacte directement la gestion du végétal. Le nombre et la durée des périodes sèches augmentent, les déficits hydriques se creusent. Pour ces raisons, les communes doivent adapter leurs plantations en tenant compte de ces nouveaux paramètres.



Lors de cette formation, les intervenants (Lionel Revolat de la des pistes pratiques et méthodologiques aux communes pour optimiser leur arrosage :



- Avoir une vision globale de son projet de plantation,

- Connaître la nature de son sol,

- Connaître les besoins en eau des plantes et sélectionner - dans la mesure du possible - les moins gourmandes,

- Adapter le choix des végétaux au climat, à l'exposition,

- Stocker ses eaux pluviales pour l'arrosage,

- Pailler et travailler son sol,



car comme le dit si bien l'adage : "un binage vaut deux arrosages"😉.



MFR.PDF (3.75 Mo)

Mornant.PDF (2.38 Mo)

Pépinière Guillot Bourne.PDF (2.98 Mo)





