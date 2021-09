Quoi de neuf à l'Etang Neuf ?



Acquis par la Communauté de communes du Pays Mornantais en 2019, l’étang Neuf - situé sur les communes de Beauvallon (Chassagny) et Taluyers - est en cours d'effacement. Cette décision découle d’une analyse de l’état de la digue du plan d’eau jugée dangereuse et n’assurant plus la sécurité du site. Suite à ce constat, un arrêté préfectoral a été établi en juillet 2018 demandant, la mise en conformité de la digue ou l’effacement du plan d’eau. Au final, c’est la seconde solution qui a été retenue.

La maîtrise d'ouvrage du projet a été confiée au SMAGGA. Après les inventaires écologiques effectués en 2020, le plan d'eau a été vidangé - après une pêche de sauvegarde destinée à transporter les poissons sur un autre plan d'eau - durant l'été 2021. Cette vidange aura été le feuilleton de l'été avec une météo très pluvieuse reportant maintes fois le calendrier des travaux initialement prévus.

Les travaux de reprofilage du lit du cours d’eau devraient commencer fin septembre 2021, une fois l'assèchement du site terminé garantissant aux engins de terrassement d'entrer en action en toute sécurité.



Rappelons qu'outre l'aspect réglementaire lié à la conformité de la digue, l'effacement du plan d'eau permettra de redonner au Broulon son fonctionnement naturel, à savoir celui d'un cours d'eau vivant et non plus celui d'une masse d'eau stagnante. Même si le débit du Broulon reste modeste, la quantité d'eau restituée au milieu - 20 000 m3 - permettra de soutenir le débit d'étiage du Mornantet dont il est l'un des affluents. Une bonne nouvelle compte tenue des prévisions des climatologues prévoyant, du fait du changement climatique, une réduction du débit des rivières sur certains mois de l'année.

