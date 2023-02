Calendrier de la concertation

Les nouveaux éléments cités dans cette rubrique sont en cours de présentations aux propriétaires et exploitants des terrains directement impactés par les ouvrages.

Une réunion de quartier et une réunion publique seront organisées au premier trimestre 2023.



Calendrier des travaux

La durée des études et des étapes réglementaires (études d’impacts, acquisitions foncières, etc.) entraîne un démarrage des travaux au plus tôt début 2027.